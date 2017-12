Estas navidades piensa también en el mar y nuestro impacto

Con la llegada de las fiestas navideñas el mar se vuelve más presente en nuestras casas que el resto del año. Pescados y mariscos formarán parte de nuestras comidas. Sin embargo, como ya os contábamos en Sal&Roca, el mar no es solo ese territorio salvaje donde practicamos nuestras pasiones, sino que la propia biodiversidad y ecosistemas del mar suponen el sustento de muchas poblaciones.

Según Ecologistas en Acción, el consumo de pescado y marisco navideño puede promover en muchos ocasiones un gasto innecesario de recursos que, a su vez, favorece la sobrepesca y la degradación medioambiental de nuestros mares y costas. A esto, tenemos que añadirle la problemática de la procedencia del producto, el modo de extracción del mismo o el estado de sus poblaciones. Tomar en consideración todo esto podrá encaminarnos hacia un consumo sostenible y responsable con el medio.

Por lo tanto, desde Sal&Roca, queremos unirnos a este llamamiento a favor de una comida más sostenible en estas fechas, suscribiendo los siguientes puntos:

Ante todo, comprad sólo las raciones que necesitéis e intentad reducir el consumo de pescado .

Exigid siempre un etiquetado correcto y completo donde aparezca, al menos: Denominación comercial y nombre científico. Método de producción. Zona de captura / País y masa de agua / País de producción. Artes de pesca. Descongelado (si es el caso). Fecha de duración mínima y fecha de caducidad. Alérgenos.

Seleccionad bien la especie : Eliminad de vuestra dieta las especies sometidas a sobreexplotación pesquera. Consultad el documento de Ecologistas en Acción “ Sin mala espina ”. Innovad: las especies menos conocidas tienen igual o mejor calidad. Evitad el mercurio: los grandes carnívoros de vida larga (como el pez espada o los atunes, entre otros) acumulan metales pesados en su grasa.

Seleccionad bien el ejemplar : Escoged siempre individuos maduros. Dejad que se reproduzcan, al menos, una vez. No consumáis ejemplares que se encuentren en su época de reproducción.

Elegid productos extraídos por una pesca respetuosa con el medio. Las embarcaciones de pesca artesanal son las de menor consumo energético y las que utilizan los artes y aparejos de mayor selectividad de captura y menor impacto sobre el ecosistema.

La procedencia también es vital. El consumo de productos locales disminuye las emisiones de CO 2 a la atmósfera provocadas por el transporte desde lugares lejanos, mejora la economía de la zona, favoreciendo el desarrollo sostenible del sector local, defiende la persistencia del patrimonio cultural pesquero y favorece el consumo de productos de temporada y más frescos.

No consumáis : Salmón transgénico o procedente de Chile o Canadá (donde son especies introducidas). Exigid, en todo caso, la certificación de salmón ecológico para reducir el impacto ambiental de su cría. Langostino patiblanco ( Litopenaeus vanameii ). Su producción en áreas costeras tropicales supone uno de los mayores impactos ambientales de la acuicultura.



Texto originalmente publicado en el artículo producido por Ecologistas en Acción (Peces y mariscos lanzan su carta de deseos para estas fiestas) bajo licencia CC BY 2.5 ES. Se han realizado cambios en el texto original en los dos primeros párrafos para adaptación a línea editorial.

